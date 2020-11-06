На програму дорожнього будівництва в 2021 році буде спрямована рекордна сума коштів з бюджету.

Вкладення в інфраструктуру під час кризи необхідні для створення робочих місць і наповнення бюджету.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ході свого виступу на годині уряду в парламенті.

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"У нас є чіткі економічні дослідження, згідно з якими вкладення в інфраструктуру під час кризи мають дуже високий мультиплікативний ефект з точки зору створення робочих місць, а також наповнення бюджету. Державні інвестиції потрібні для того, щоб підтримати зайнятість і попит на продукцію бізнесу", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що, за даними «Укравтодору», велике дорожнє будівництво залучить 38 тис. працівників дорожньої галузі та створить понад 120 тис. робочих місць у суміжних галузях.

Також, за словами прем'єра, виробництво будівельної продукції у вересні зросло на 12,5% в порівнянні з вереснем минулого року.

"Ключова причина цього зростання - збільшення обсягу будівництва саме інженерних споруд в Україні. Саме тому в бюджеті на наступний рік рекордна кількість коштів буде також спрямована на цю програму, на інвестиційні проекти – це майже 150 млрд грн, за які здійснюватиметься будівництво та розвиток інфраструктури в Україні", - сказав Шмигаль.

Проект державного бюджету на 2021 рік, передбачає збільшення видатків на дорожнє господарство на 16% - до 150 млрд грн зі 129,3 млрд грн цього року.

Хронологія подій

20 жовтня 2020 року під час свого щорічного послання про внутрішнє і зовнішнє становище України в залі Верховної Ради президент Володимир Зеленський заявив, що Кабінет міністрів найближчим часом має представити стратегію розвитку України до 2030 року, а також результати аудиту управління економікою.

6 листопада 2020 року під час презентації результатів аудиту вітчизняної економіки та векторів економічного розвитку до 2030 року президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Кабмін приступив до розробки Національної економічної стратегії України до 2030 року.

6 листопада 2020 року під час презентації результатів аудиту вітчизняної економіки та векторів економічного розвитку до 2030 року заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Кабінет Міністрів України представить Національну економічну стратегію України до 2030 року в першому кварталі 2021 року.

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Автор: Катерина Жирій