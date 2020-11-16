Компанія Volvo провела один з найбільш незвичайних краш-тестів у світі.

Компанія Volvo провела неймовірний краш-тест для своїх декількох моделей.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

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Автовиробник вважає, що такий тест дуже важливий, оскільки робиться це для тренування рятувальних служб.

Фахівці з евакуації часто використовують автомобілі, які розбилися в Центрі безпеки Volvo Cars, для відточування навичок порятунку людей.

Зазвичай автовиробники довіряють повне знищення автомобілів працівникам Euro NCAP. Однак, у Volvo пішли іншим шляхом і влаштували особливий краш-тест для своїх нових моделей: підіймають автомобіль на висоту 30 метрів за допомогою крана, а потім кілька разів розбивають його об землю.

Цікаво, що перед падінням інженери розрахували, якому тиску і силі піддасться кожен автомобіль, щоб досягти відповідного рівня пошкоджень.

Подібне випробування дозволило зімітувати пошкодження автомобілів на великій швидкості, а також під час зіткнення з вантажівками.

Головною метою краш-тесту було відпрацювання навичок рятувальників екстрених служб, які мали розкрити пошкоджені машини за допомогою гідравлічних інструментів і швидко евакуювати можливих постраждалих.

Краш-тест Tesla Model

13 червня 2017 року Національне управління безпеки дорожнього руху США (National Highway Traffic Safety Administration - NHTSA) провело перший краш-тест кросовера Tesla Model X. При лобовому зіткненні зі стійким бар'єром кросовер розігнали до 35 миль на годину (близько 60 кілометрів на годину).

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Автор: УНІАН