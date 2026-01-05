Будували цілу вічність: росіяни отримали нове велике судно 'Воєвода' з 'елітною' начинкою

Контракт на будівництво судна було укладено Міністерством промисловості і торгівлі РФ ще в грудні 2016 року.

Міністерство промисловості та торгівлі Російської Федерації передало балтійській філії Морської рятувальної служби нове аварійно-рятувальне судно "Воєвода" проєкту 23700. Про це повідомляє канал Центру аналізу стратегій та технологій.

Судно призначене для виконання широкого спектру аварійно-рятувальних операцій. Зокрема, воно може забезпечувати транспортування, розгортання та постачання маломірних пошуково-рятувальних засобів у відкритому морі.

Відомо, що на судні є приміщення підвищеної комфортності, до складу яких входять вісім житлових блоків зі спальнею, санвузлом і кабінетом, конференц-зал, а також кают-компанія для пасажирів з буфетною. Через це судно навіть іноді називають "яхтою".

Відомо, що воно може нести чотири катери і приймати на борт два вертольоти. Водотоннажність судна становить 7500 тонн, довжина – 111 м, а ширина – 24 м. Швидкість "Воєводи" становить 22 вузли, а дальність плавання – 5000 миль.

У цій історії найбільш цікаве те, скільки років зайняло його створення. Контракт на будівництво судна було укладено Міністерством промисловості і торгівлі РФ в грудні 2016 року, а закладка під назвою "Воєвода" була проведена на заводі "Янтар" 21 квітня 2017 року.

За умовами контракту, судно мали передати замовнику в листопаді 2019 року, проте цей термін багато разів переносили. Спуск "Воєводи" на воду був здійснений в Калінінграді тільки 8 листопада 2019 року, потім ще чотири роки судно добудовували. Тільки у грудні 2023 року воно вийшло на заводські ходові випробування.

У грудні 2025 року стало відомо, що на Середньо-Невському суднобудівному заводі ОСК (Об'єднана суднобудівна корпорація) провели церемонію спуску на воду нового морського тральщика "‎Дмитро Лисов"‎ проєкту 12700.

А ще раніше, у серпні, росіяни спустили на воду новий фрегат, який є потенційним носієм гіперзвукових ракет "Циркон". І хоча це вже п’ятий фрегат проєкту 22350, експерти сходяться на тому, що швидкість будівництва російських фрегатів залишає бажати кращого, адже перший з них заклали ще у 2006 році.

Для порівняння фахівці порталу Defense Express нагадують про Японію, яка за вісім років збирається побудувати та ввести в експлуатацію 12 фрегатів класу Mogami.

