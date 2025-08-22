Росія спустила на воду океанічний фрегат, який будує вкрай повільно, - ЗМІ

Корабель вже будується з 2019 року, і ще добудовуватимуть щонайменше два роки.

У російському Санкт-Петербурзі спустили на воду новий корабель - фрегат проєкту 22350 "Адмирал Горшков" - "Адмирал Амелько", який може доставити гіперзвукову зброю до океанів. Але темпи будівництва російських бойових кораблів розтягуються на роки, пише Defense Express.

Це п’яте судно серії "Горшков", єдиного класу океанських бойових кораблів, розроблених та вироблених у Росії після розпаду Радянського Союзу. Усього планується побудувати 10 таких кораблів. Але Defense Express відмічає повільні темпи будування повільні. Кіль цього фрегата було закладено у 2019 році, а введення в експлуатацію очікується в 2027 році. А перший фрегат за цим проєктом був закладений у 2006 році, а введений в експлуатацію у 2018 році, тобто через 12 років.

Наразі закладено тільки восьмий фрегат, тобто останній - десятий фрегат такими темпами можна очікувати до середини або кінця 2030-х років.

Відео дня

Порівнюючи з іншими країнами, Defense Express пише, що РФ значно відстає у темпах будівництва фрегатів. Зокрема, видання наводить у приклад Японію, яка за 8 років збирається побудувати та ввести в експлуатацію 12 фрегатів класу Mogami.

"Тобто різниця в темпах шалена. І це при тому, що водотоннажність в них майже однакова. Попри те, що "Адмирал Амелько" планували побудувати у звичайному, не модернізованому варіанті з 16 вертикальними пусковими установками, схоже він все ж таки був модернізований", - йдеться у статті.

При цьому "Адмирал Амелько" є носієм гіперзвукових ракет. Судячи з матеріалів, які були представленні на церемонії спуску на воду, він отримав 32 комірки для ракет під протикорабельні ракети 3М55 "Онікс", гіперзвукові 3М22 "Циркон" і крилаті ракети 3М14 "Калібр".

Крім цього, "Адмирал Амелько" озброюється 130-мм гарматою "АУ А-192М" та двома ЗРГК 3М89 "Палаш" з двома шестиствольними 30-мм гарматами й вісьмома зенітними ракетами "Сосна-РА".

Більше новин про бойові кораблі РФ

Нагадаємо, що у серпні важкий атомний ракетний крейсер РФ "Адмірал Нахімов" вийшов у море на ходові випробування після ремонту та модернізації. Його ремонтували з 1999 року. І за цей час значно посилили бойову потужність.

Вас також можуть зацікавити новини: