Тральщики проєкту 12700 розроблені для боротьби з морськими мінами.

На Середньо-Невському суднобудівному заводі ОСК (Об'єднана суднобудівна корпорація) відбулася церемонія спуску на воду нового морського тральщика "‎Дмитро Лисов"‎ проєкту 12700. Про це ОСК повідомила у своєму Telegram-каналі.

За словами росіян, "‎Дмитро Лисов"‎ став одинадцятим серійним кораблем протимінної оборони в лінійці.

Тральщики проєкту 12700 розроблені конструкторським бюро ОСК "‎Алмаз"‎ на замовлення російського Військово-морського флоту спеціально для боротьби з морськими мінами.

Відео дня

У Росії їх відносять до "‎нового покоління"‎ мінно-тральних сил. Повідомляється, що кораблі можуть виявляти підводні міни у воді акваторій і в морському ґрунті, не входячи в небезпечну зону.

Корпуси кораблів виготовлені з монолітного склопластику, сформованого методом вакуумної інфузії.

Екіпаж корабля проєкту 12700 становить 44 особи. До складу озброєння входить, зокрема, 30-мм автоматична артилерійська установка АК-306.

Станом на серпень цього року було заплановано будівництво 15 таких кораблів.

Російський флот – головне

На Заході вважають, що у російського флоту є серйозні проблеми.

Через провали у модернізації єдиного авіаносця, частково зруйновану суднобудівну галузь, обмежений бюджет та російсько-українську війну Кремль де-факто втратив здатність мати повноцінні надводні сили.

Водночас росіяни продовжують активно будувати свій‎ флот. У серпні УНІАН повідомив, що до складу російського ВМФ увійшли патрульний корабель "Віктор Великий", а також малі ракетні кораблі "Тайфун" та "Ставрополь".

Вас також можуть зацікавити новини: