На Середньо-Невському суднобудівному заводі ОСК (Об'єднана суднобудівна корпорація) відбулася церемонія спуску на воду нового морського тральщика "Дмитро Лисов" проєкту 12700. Про це ОСК повідомила у своєму Telegram-каналі.
За словами росіян, "Дмитро Лисов" став одинадцятим серійним кораблем протимінної оборони в лінійці.
Тральщики проєкту 12700 розроблені конструкторським бюро ОСК "Алмаз" на замовлення російського Військово-морського флоту спеціально для боротьби з морськими мінами.
У Росії їх відносять до "нового покоління" мінно-тральних сил. Повідомляється, що кораблі можуть виявляти підводні міни у воді акваторій і в морському ґрунті, не входячи в небезпечну зону.
Корпуси кораблів виготовлені з монолітного склопластику, сформованого методом вакуумної інфузії.
Екіпаж корабля проєкту 12700 становить 44 особи. До складу озброєння входить, зокрема, 30-мм автоматична артилерійська установка АК-306.
Станом на серпень цього року було заплановано будівництво 15 таких кораблів.
Російський флот – головне
На Заході вважають, що у російського флоту є серйозні проблеми.
Через провали у модернізації єдиного авіаносця, частково зруйновану суднобудівну галузь, обмежений бюджет та російсько-українську війну Кремль де-факто втратив здатність мати повноцінні надводні сили.
Водночас росіяни продовжують активно будувати свій флот. У серпні УНІАН повідомив, що до складу російського ВМФ увійшли патрульний корабель "Віктор Великий", а також малі ракетні кораблі "Тайфун" та "Ставрополь".