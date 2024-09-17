Кожне п’яте вживане легкове авто, яке у серпні перейшло на українські номери, було зі США.

У минулому місяці в нашій країні зареєстровали майже 5,2 тисячі вживаних легковиків зі США. Такі дані наводить портал УкрАвтопром.

Якщо порівнювати ці дані з показниками серпня минулого року, то попит на вживані американські авто зріс практично на 83%.

Найбільшу частку з цієї кількості (42%) складають бензинові авто. Не дуже відстають електромобілі – вони охопили 38% ринку в цьому сегменті. Гібридні авто охопили 8%, а дизельним автомобілям та авто з ГБО належить по 6% ринку.

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Середній вік американських авто з пробігом, які поповнили автопарк України у минулому місяці, становить 5,5 року.

Якщо казати про найбільш популярні моделі, то тут з великим відривом лідирують Tesla Model Y і Tesla Model 3. Перша є компактним електричним кросовером, у той час як друга являє собою середньорозмірний седан.

ТОП-5 моделей вживаних авто зі США виглядає так:

Tesla Model Y – 567 одиниць;

Tesla Model 3 – 547;

Ford Escape – 329;

Tesla Model S – 265;

Jeep Cherokee – 259.

Вживані легкові авто – поради експертів

Раніше експерти назвали декілька моделей вживаних авто, які не варто купувати. Так, спеціалісти радять бути обережним при покупці Fiat 500, Ford Escape і Volkswagen Eos. Їх критикують, зокрема, через технічні проблеми та високі витрати на ремонт.

Водночас, при покупці вживаного автомобіля радять звернути увагу на Honda Accord восьмого покоління та Subaru Outback 2009-2013 років випуску. Любителі "‎погоняти "‎ можуть зупинити свій вибір на Ford Mustang 2007-2014 років випуску.

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