Нерідко доходить до конфліктів.

Столичні водії вдаються до різних способів "порятунку" свого авто від евакуації в разі неправильного паркування. Не так давно в мережі показали відео, як киянка не давала евакуатору забрати автомобіль.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Дане протистояння закінчилося тим, що авто вивантажили на землю і повернули власниці. Все через те, що вона заблокувала на півтори години рух евакуатора.

"Поліцією спільно з інспекцією з паркування було прийнято рішення розвантажити транспортний засіб, але порушниця отримала свій штраф", - повідомила заступник керівника інспекції паркування Києва Аліна Ярош.

Інспектори кажуть, що подібні ситуації трапляються практично щотижня. Водії, буває, навіть залазять у свій транспортний засіб, який вже завантажений на евакуатор, щоб не дозволити його вивезення на штрафмайданчик. А бувало й таке, що в евакуйованих автомобілях згодом виявляли в салоні домашніх тварин і навіть дітей.

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"Два рази були випадки коли в затонованих авто перебували діти... Викликали службу у справах дітей, з батьками була проведена бесіда", - розповіла Аліна Ярош.

Юристи пояснюють, що після того, як евакуатор вже підняв автомобіль з землі, повернути його власнику найчастіше доведеться вже зі штрафмайданчика. Якщо ж водій з'являється, коли евакуатор тільки приїхав, шанси не піти додому пішки ще є.

"Якщо правопорушення може бути усунене водієм в максимально короткий термін і він стоїть біля авто, то інспектор не складає акт і не здійснює тимчасове затримання транспортного засобу", - пояснив юрист Михайло Алексєєнко.

Детальніше дивіться у сюжеті:

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Автор: Юрій Годован