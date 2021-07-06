Супутниця "героя парковки" повідомила, що водій авто начебто є інвалідом.

У Києві на Русанівці "герой парковки" кинув свій автомобіль на пішохідному переході. Жінка оберігала його авто від евакуатора власним тілом.

Як повідомляє "Київ без цензури", водій автомобіля Hyundai припаркувався на пішохідному переході. На місце викликали евакуатор, але на капот автомобіля сіла жінка. Вона просила почекати, поки водій повернеться.

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На відео супутниця "героя парковки" повідомила, що той начебто є інвалідом.

Чи дочекався евакуатор горе-водія - історія замовчує.

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Автор: Вікторія Гордієнко