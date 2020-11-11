Це стосується транспорту міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення.

Робота транспорту, в тому числі маршрутних таксі, тролейбусів, трамваїв і залізниці, на період карантину вихідного дня не зупинятиметься.

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на міністра Владислава Криклія.

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«Автотранспорт, в тому числі маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї і залізниця будуть перевозити пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення. Внутрішні авіаперевезення здійснюватимуться без обмежень», - цитує прес-служба міністра.

За його словами, для подорожей за кордон авіатранспортом потрібно дізнаватися інформацію про умови в'їзду/виїзду, встановлені для українських громадян країною, куди прямує пасажир.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада, Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

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Автор: Павло Степанець