Готівкова оплата буде незмінною, залишаючись найдорожчим способом розрахунку.

У Львові з 1 червня подорожчає вартість проїзду у громадському транспорті. Так, при оплаті банківською карткою ціну збільшать з 15 до 20 грн, а для власників "ЛеоКарт" - з 13 до 17 грн.

Як повідомляє пресслужба Львівської міської ради, відповідне рішення було ухвалено 30 травня виконавчим комітетом міськради.

Таким чином з неділі, 1 червня, вартість однієї поїздки складатиме:

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для студентів з ЛеоКарт – 8,5 грн;

при оплаті загальною ЛeoКарт/додатком LeoCard – 17 грн;

при оплаті банківською карткою – 20 грн;

готівкова оплата залишиться без змін - 25 грн.

Зазначається, що вартість перевезення багажу при безготівковому розрахунку складатиме 17 грн, а при оплаті готівкою – як і раніше 25 грн. При цьому готівкою зараз розраховуються лише 7% пасажирів. Штраф за безквитковий проїзд встановлено на рівні 400 грн.

У міськраді відмітили, що це коригування дасть можливість адаптувати тариф до економічних реалій, щоб підтримувати стабільну роботу громадського транспорту. Там також додали, що таке рішення є компромісом між перевізниками, які хотіли підняти вартість проїзду до 30 та навіть 50 гривень, та інтересами пасажирів.

Впровадження е-квитка у Львові

У грудні 2023 року у Львові впровадили безготівкову систему оплати проїзду в громадському транспорті. Тоді оплачувати проїзд у міських автобусах, трамваях та тролейбусах Львова стало можливим за допомогою транспортної картки ЛеоКарт (13 грн за поїздку) та банківської карти (15 грн). Готівковий розрахунок у водія теж залишився, однак став найдорожчим варіантом – 20 грн за поїздку.

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