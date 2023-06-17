Російський виробник легкових автомобілів "АвтоВАЗ" зіткнувся з критичним дефіцитом робочої сили.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, найбільший російський виробник легкових автомобілів "АвтоВАЗ" зіткнувся з критичним дефіцитом робочої сили.

Як заявив глава компанії Максим Соколов, "АвтоВАЗ" має намір залучити до складання машин росіян, засуджених до примусових робіт, повідомляє російський РБК.

За словами Соколова, це рішення було обумовлено дефіцитом робочої сили. Всього компанія розраховує до 2024 року залучити до виробництва близько чотирьох тисяч працівників. Скільки з них буде засуджених, невідомо.

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"Ну може сотні, може одна сотня, може дві сотні", - заявив глава компанії. Однак як уточнює російський "Інтерфакс", із загального обсягу необхідних трудових ресурсів до 50% від загальної потреби може бути закрито засудженими до примусових робіт.

В даний час на підприємстві є потреба в 19 найменуваннях фахівців: слюсарі механоскладальних робіт, оператори металообробного обладнання, ковалі-штампувальники, малярі й т.ін.

Загальний обсяг необхідних трудових ресурсів до вересня 2023 року складе 1,1 тис.осіб, до січня 2024 року - ще близько 2,9 тис. осіб.

Крах російського автопрому

Після російського вторгнення в Україну продажі машин марки Lada впали на 19,4%. 16 березня 2022 року через відсутність запчастин "АвтоВАЗ" оголосив про корпоративну відпустку.

30 січня 2023 року "АвтоВАЗ" заявив про те, що буде випускати автомобілі Lada тільки в трьох кольорах. Дане рішення було пов'язано з нестачею фарби через введені проти агресора санкції. Повідомлялося, що можна замовити автомобілі білого, чорного та темно-зеленого кольорів. Раніше автомобілі були доступні в шести-восьми кольорах.

У березні 2023 року повідомлялося про те, що росіяни скаржаться на занадто високі ціни на автомобілі. Навіть ціна російського "Москвича", деталі до якого поставляє китайська компанія JAC, стала непідйомною. Ціни на Lada Granta, найпопулярніший автомобіль в РФ, починаються від 680 тис рублів.

Співробітники" АвтоВАЗ " з 29 травня пішли в корпоративну відпустку, яка триватиме до 19 червня.

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