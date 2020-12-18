Кредит виділено "Укравтодору" на реконструкцію автодороги Київ-Одеса та будівництво об'їзду навколо Львова.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділить 450 мільйонів євро Державному агентству автомобільних доріг України ("Укравтодор") на реконструкцію автодороги М-05 Київ-Одеса та будівництво об'їзду навколо Львова.

Читайте такожУкраїнцям пояснили, чому гроші з коронавірусного фонду були витрачені на дорогиПро це повідомила прес-служба банку.

"Підтримуючи досягнення двох важливих цілей українського уряду-поліпшення національної автодорожньої інфраструктури та боротьбу з корупцією - Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає кредит 450 мільйонів євро Державному агентству автомобільних доріг України ("Укравтодор"). Кошти кредиту будуть використані для фінансування реконструкції ділянок автодороги M-05 Київ-Одеса та будівництва нового північного обходу навколо Львова", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що обидві автодороги входять в Транс'європейську транспортну мережу (TEN-T) і мають стратегічне значення для внутрішнього і міжнародного транспортного сполучення України, зокрема, з Європейським Союзом.

В рамках цього проекту українська сторона бере на себе зобов'язання щодо вдосконалення системи закупівель "Укравтодору" і зміцнення в агентстві механізмів внутрішнього контролю, політик і процедур запобігання корупції.

"Ці заходи будуть реалізовуватися в якості пілотної програми, згідно з підписаним у жовтні 2020 року між Урядом України та ЄБРР Меморандумом про взаєморозуміння, метою якого є зміцнення корпоративного управління в державному секторі та впровадження ефективних механізмів запобігання корупції та контролю закупівель на державних підприємствах", - сказано в повідомленні.

Прес-служба підкреслила, що фінансування ЄБРР буде складатися з трьох траншів.

Перший і третій транші

Перший і третій транші на загальну суму 290 мільйонів євро будуть використані для реконструкції 275 кілометрів автодороги M-05 Київ-Одеса, яка пов'язує столицю з Чорноморським портом.

"Ця автодорога є частиною IX коридору ТEN-T, що забезпечує критично важливе сполучення між Північною і Південною Європою", - сказано в повідомленні.

Другий транш

Другий транш розміром 160 мільйонів євро буде використаний для фінансування будівництва 24-кілометрової Північної ділянки окружної дороги Львова – найбільшого міста в Західній Україні.

"Через Львів проходять чотири міжнародні автодороги, дві з яких є частинами ІІІ (Брюссель-Київ) і V (Венеція-Київ) коридорів ТEN-T. Новий обхід навколо Львова дозволить жителям міста витрачати менше часу на поїздки та покращить екологічну ситуацію в місті, оскільки зменшить потік транзитного транспорту через існуючий Південний об'їзд і центр міста", - повідомила прес-служба.

З коштів ЄБРР також буде профінансована стратегічна оцінка дорожньої безпеки в масштабах національної мережі автодоріг з метою визначення та приоритизації найнебезпечніших ділянок для подальшої реалізації відповідних заходів щодо пом'якшення ризиків.

Частина коштів буде використана для впровадження систем управління впливами важкого транспорту.

Що цьому передувало

У жовтні ЄБРР повідомив, що розглядає можливість виділення Державному агентству автомобільних доріг України 450 мільйонів євро на реконструкцію частини автодороги Київ-Одеса та об'їзної кільцевої дороги Львова.

Також у жовтні ЄБРР і Уряд України запустили спільну ініціативу щодо вдосконалення корпоративного управління на державних підприємствах, починаючи з пілотного проекту з перетворення державного агентства автомобільних доріг України.

Довідка УНІАН.

ЄБРР - найбільший інституційний інвестор в Україні. Банк вже взяв на себе зобов'язання з надання майже 14,5 мільярда євро в рамках 486 проектів по всій країні.

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Автор: Павло Степанець