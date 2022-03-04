Низка європейських держав максимально спростила проїзд транспортних засобів, що доставляють гуманітарні вантажі до України. Про це у Телеграм-каналі повідомило Міністерство інфраструктури.

"Польща, Литва, Латвія, Словаччина, Німеччина та Угорщина ввели бездозвільний проїзд для перевізників гуманітарних вантажів в Україну", - уточнили в МІУ.

Під спрощенням проїзду мається на увазі, перш за все, звільнення перевізників від необхідності оформлення дозволів на міжнародні вантажні перевезення. Це робить доставку гуманітарних вантажів набагато оперативнішою.

Зокрема, для перетину кордону з Литвою, Латвією та Словаччиною для гуманітарних вантажів не потрібно подавати інформацію про перевізника та транспортний засіб.

Для перевезення медикаментів та гуманітарної допомоги територією Німеччини українським перевізникам необхідно надати лише номер транспортного засобу.

В Угорщині для гуманітарних перевізників скасовано плату за користування дорогами та реєстрацію подій в електронній системі BIREG. При цьому на лобовому склі автомобіля має бути розміщене добре видиме оголошення з написом "Humanitarian Aid for Ukraine" та малюнок хреста червоного кольору. Також у перевізника має бути заповнена українською та англійською мовами Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, та супровідний лист від організації-відправника з інформацією про одержувача.

"Важливо, що інформація про транспортний засіб, який рухатиметься територією Угорщини, має бути надана Міністерству інфраструктури України для інформування угорської сторони", - уточнили у МІУ.

Польща скасувала плату за користування усіма дорогами. Для перетину кордону гуманітарним перевізникам необхідно заздалегідь заповнити форму за посиланням.

"Дякуємо наших європейським партнерам за надану підтримку. Міністерство інфраструктури України продовжує роботу з іноземним партнерами для того, щоб максимально пришвидшити та спросити процес перевезення гуманітарних вантажів у вкрай складний для України період", - зазначили у міністерстві.