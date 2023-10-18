Перевізник представив інтер'єри свого нового літака Airbus A350-1000.

Японська авіакомпанія Japan Airlines представила свої нові салони вищого рівня, в яких пасажири першого класу зможуть насолодитися двоспальним ліжком в своєму ексклюзивному номері в небі.

Як повідомляє Mail Online, презентація цього люксу є частиною більш широкої презентації нових інтер'єрів нового літака Airbus A350-1000 японського перевізника, який незабаром стане новим флагманським літаком японської авіакомпанії для міжнародних перевезень.

Очікується, що він буде запущений на маршруті між Токіо (HND) та Нью-Йорком (JFK) до кінця року.

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Japan Airlines (JAL), яка була визнана п'ятою найкращою авіакомпанією у світі на цьогорічній церемонії вручення Оскара в авіації, заявляє, що інтер'єр A350-1000 був розроблений, щоб занурити клієнтів в елегантність японської естетики та огорнути їх спокоєм.

Люкси першого та бізнес-класу - це повністю приватні приміщення. Пасажири першого класу можуть насолодитися атмосферою в одному з шести розкішних люксів, обладнаних закритими дверима.

Сидіння можна трансформувати в диван, односпальне або двоспальне ліжко, як зазначено в примітках авіакомпанії, а куртки можна повісити в окремих шафах люкса.

Також є стерео без навушників з вбудованими динаміками в підголівниках, тому пасажири можуть дивитися фільми без навушників.

Японський авіаперевізник

У липні 2023 року японська авіакомпанія запропонувала туристам одяг в оренду. Japan Airlines (JAL) з 5 липня 2023 року пропонує пасажирам, які прямують до Японії, "зарезервувати одяг", яка буде доставлена до місця їх проживання після прибуття.

Таким чином, авіакомпанія хоче створити туристам умови для "подорожі з мінімальним багажем".

У жовтні 2023 року японська авіакомпанія виділила додатковий літак через занадто важких пасажирів. 12 жовтня дві групи з 27 спортсменів-сумоїстів мали вилетіти на південний острів Амамі Осіма на спортивний фестиваль. Проблема полягала в тому, що на згаданому острові аеропорт здатний приймати лише невеликі середньомагістральні лайнери. Тому посадити всіх сумоїстів в один великий "Боїнг" не було можливості.

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