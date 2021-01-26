У бік центру ускладнено рух на Південному мосту, практично "стоїть" Дарницький міст і міст Патона. Також "тягучка" зафіксована на мосту Метро і Північному мосту.

У вівторок вранці, 26 січня, Київ "застряг" у заторах. УНІАН пропонує ознайомитися з актуальною ситуацією на столичних дорогах. Дані взяті з сервісу Google Maps.

Ситуація на дорогах Правого берега столиці

Затори утворилися на Великій Окружній дорозі, проспекті Перемоги, проспекті Леся Курбаса та Любомира Гузара, Лобановського, проспекті Вадима Гетьмана в обидві сторони та Олени Теліги. Також "стоїть" вулиця Дегтярівська, Юрія Іллєнка, Новокостянтинівська, Набережно-Рибальська та проспект Степана Бандери.

Ситуація на мостах столиці

У бік центру ускладнено рух на Південному мосту, практично "стоїть" Дарницький міст і міст Патона. Також "тягучка" зафіксована на мосту Метро і північному мосту.

Ситуація на дорогах Лівого берега столиці

У напрямку центру затор зафіксований на проспекті Миколи Бажана – від м. Позняки аж до Південного мосту. Ускладнено рух на вулиці Анни Ахматової та на Дарницькому шосе. "Стоїть" вулиця Здолбунівська та Харківське шосе в обидві сторони. Також затор - на проспекті Соборності, Броварському проспекті, вулиці Братиславській та бульварі Перова.

Як не потрапити в затор в Києві

Дієвого рецепту столична влада і водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання в тягучках, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19: 00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинуть город або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

День поїздки. Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори роблять значний вплив через часті підтоплень або снігових заметів. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що тягне додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

Метро. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день.

Велосипед. Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останніми роками в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу.

Місце розташування роботи. Якщо ваша робота знаходиться у вкрай важкодоступному для автотранспорту місці - задумайтеся, можливо, це вагомий привід змінити її.

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Автор: Денис Прядко