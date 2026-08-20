Після нічної атаки РФ на Київ 'Укрзалізниця' змінила маршрути низки потягів

Деякі рейси відмінено.

Після масштабної нічної атаки на Київ та область "Укрзалізниця" змінила маршрут низки приміських потягів, також деякі рейси сьогодні взагалі не будуть курсувати. Про це йдеться у тг-каналі "Укрзалізниці".

"Через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої нічної атаки по Києву та області вносимо оперативні зміни у рух приміських поїздів у напрямку столиці", - йдеться у повідомленні.

Так, зміненим маршрутом будуть курсувати потяги:

Відео дня

№6903 та №6905 Ніжин – Бобрик (замість Ніжин – Київ)

№6902 та №6906 Бобрик – Ніжин (замість Київ – Ніжин).

Також змінять маршрут прямування і регіональні рейси:

№893 Конотоп – Бобрик (замість Конотоп – Київ)

№894 Бобрик – Ніжин (замість Київ – Ніжин).

Крім того, деякі рейси цієї доби скасовані рейси:

№6909 та №6911 Ніжин – Київ-Волинський

№6910 Київ-Волинський – Ніжин.

Нічна атака на Київ - що відомо

Росіяни атакували столицю всіма видами ракет та дронами, внаслідок атаки вже відомо про 6 загиблих та понад три десятки постраждалих.

Влучання, руйнування та пожежі зафіксовано у Святошинському, Дарницькому та Солом’янському районах.

Зокрема, у Соломʼянському районі у житловій девʼятиповерхівці було зруйновано восьмий та девʼятий поверхи. Також у двох житлових будинках та укритті школи заблоковані люди.

Також у Броварському районі Київщини загинув один чоловік, ще двоє постраждали.

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