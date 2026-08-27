Понад 17 годин: поїзди 'Укрзалізниці' масово затримуються через атаки РФ

Найбільше наразі затримується поїзд сполученням Суми – Київ.

Через вплив бойових дій в Україні затримуються десятки поїздів далекого сполучення. Прогноз часу відправки/прибуття орієнтовний та може змінюватись, повідомили в "Укрзалізниці".

Найскладніша ситуація склалася з поїздом №775/776 Суми – Київ. Його затримка становить 17 годин 15 хвилин. Значно від графіка також відстає поїзд №93/94 Харків – Хелм, який затримується на 11 годин 30 хвилин.

Ще один харківський рейс №21/22 до Львова – рухається із затримкою понад 9 годин. Поїзди з Харкова до Одеси, із Житомира до Одеси, із Запоріжжя до Львова та Ясіні, а також із Кривого Рогу до Києва затримуються приблизно на 7-8 годин.

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Серед інших рейсів із великими затримками:

№37/38 Запоріжжя – Київ – понад 7 год.;

№53/54 Дніпро – Одеса – майже 7 год.;

№79/80 Дніпро – Львів – майже 7 год.;

№119/120 Дніпро – Хелм – майже 7 год.;

№765/766 Одеса – Київ – 6 год. 40 хв.;

№83/84 Дніпро – Мукачево – 6 год. 22 хв.;

№285/286 Дніпро – Львів – 6 год. 22 хв.

Зворотні рейси також затримуються. Зокрема, №119/120 Хелм – Дніпро та №79/80 Львів – Дніпро мають затримку понад 7 годин, а №147/148 Одеса – Житомир на понад 6 годин.

Ще низка поїздів наразі затримується на 3–5 годин. Зокрема, йдеться про рейси зі Солотвина, Ясіні, Львова, Чернівців, Ужгорода, Хелма та Перемишля. Водночас частина інших поїздів має менші затримки – від кількох хвилин до двох годин.

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