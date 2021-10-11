Попередній саміт Україна-Європейський Союз відбувся 6 жовтня 2020 року в Брюсселі. За підсумками саміту були підписані угоди на загальну суму 390 млн євро.

12 жовтня на саміті Україна-ЄС планується підписання Угоди про "відкрите небо".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на власне джерело в ЄС.

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Як пише видання, серед трьох угод, які планують підписати в Києві, буде угода про спільний авіаційний простір, парафована ще у 2013 році.

"Одним з наслідків має бути прихід в Україну нових лоукост-авіаліній і підвищення туристичної привабливості України. Саме це ми бачили в інших країнах, які підписали подібну угоду, зокрема, в Грузії", - зазначило джерело.

Саміт Україна-Євросоюз

28 квітня заступник керівника офісу президента України Ігор Жовква заявив, що запланований на серпень 23-й саміт Україна - ЄС можуть відкласти на осінь.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що на саміті планується обговорити на політичному рівні євроінтеграційні зусилля України та визначити подальші орієнтири співпраці.

Попередній саміт Україна - Європейський Союз відбувся 6 жовтня 2020 року в Брюсселі. За підсумками саміту були підписані угоди на загальну суму 390 млн євро.

Україна і Європейський союз проводять саміти на підставі статті 5 Угоди про асоціацію. Засідання самітів проводяться за участю президента України, президента Європейської ради та президента Європейської комісії. Саміти проходять щороку по черзі в Україні та Брюсселі.

1 червня 2021 року з'явилася інформація про те, що саміт Україна - Європейський Союз цього року відбудеться 12 жовтня.

"Відкрите небо":

28 червня Рада ЄС дала згоду на підписання з трьома країнами, в тому числі Україною, Угоди про Спільний авіаційний простір.

Угода має зрівняти в правах українські та європейські авіакомпанії, і як наслідок - знизити ціни на квитки.

Угоду парафували ще у 2013 році, проте вона досі не була підписана через британсько-іспанську суперечку про приналежність Гібралтару.

8 квітня Європейська комісія схвалила оновлений проект рішення Ради ЄС про підписання угоди.

Автор: Олена Коваленко