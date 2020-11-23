У другому турі Філатов боровся за крісло мера із Загідом Красновим.

Чинний міський голова Дніпра Борис Філатов здобув перемогу у другому турі виборів мера міста.

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Як повідомляє прес-служба Дніпровської міськради, про це під час брифінгу 23 листопада повідомив секретар міської ради Олександр Санжара.

За результатами опрацювання 100% протоколів Філатов набрав 80,61% голосів дніпрян, випередивши свого конкурента Загіда Краснова більше ніж у чотири рази.

Місцеві вибори в Україні

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. 15 листопада другий тур виборів мера пройшов у семи містах.

Напередодні, 22 листопада, в Україні відбувся другий тур виборів мера в 11 містах – у Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Слов'янську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах.

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Автор: Дмитро Захаров