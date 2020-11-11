До розслідування кримінального провадження щодо фальсифікації бюлетенів підключилася Одеська прокуратура.

Служба безпеки України підтвердила припинення спроби фальсифікації другого туру виборів мера Одеси 15 листопада.

Раніше одеські телеграм-канали повідомили про те, що СБУ вилучила фальшиві бюлетені, які перебували в офісі Дмитра Голубова і готувалися для вкидання в другому турі виборів Одеського міського голови. Нагадаємо, що Голубов офіційно підтримує кандидата від ОПЗЖ Миколу Скорика.

Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному сайті СБУ, правоохоронці виявили сотні бюлетенів для голосування, ідентичних за формою та змістом оригінальним документам суворої виборчої звітності.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.

Нагадаємо, за фальсифікацію виборчих документів групою осіб, у тому числі - бюлетенів, передбачено до 10 років позбавлення волі (ст. 158-3 КК України).

Також до розслідування кримінального провадження щодо фальсифікації бюлетенів офісом Дмитра Голубова приєдналася Одеська прокуратура.

Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури.

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Автор: УНІАН