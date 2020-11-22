Під час повторного голосування на виборах міського голови в 11 містах станом на 16:00 явка становила 22,5%.
Про це повідомляється на сайті громадянської мережі ОПОРА.
"Під час повторного голосування 22 листопада інтегрована явка виборців у 11 містах о 16:00 склала 22,5% (похибка складає 1%)", - йдеться в повідомленні.
В ОПОРІ додають, що для порівняння під час голосування 25 жовтня по всій Україні на цей час явка становила 27%, а під час повторного голосування 15 листопада у 7 містах - 18,6%.
Читайте такожСтаном на 13:00 явка на виборах мерів 11 міст становила майже 13 % – ЦВК
Вибори 2020 в Україні: новини
- У неділю, 22 листопада, проходить другий тур виборів міських голів у 11 українських містах.
- Мерів обирають у Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Слов'янську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах.
- Громадянська мережа ОПОРА повідомляла про низку порушень під час волевиявлення в містах, де 22 листопада проходить голосування за мерів.
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