Для порівняння під час голосування 25 жовтня по всій Україні на цей час явка становила 27%.

Під час повторного голосування на виборах міського голови в 11 містах станом на 16:00 явка становила 22,5%.

Про це повідомляється на сайті громадянської мережі ОПОРА.

"Під час повторного голосування 22 листопада інтегрована явка виборців у 11 містах о 16:00 склала 22,5% (похибка складає 1%)", - йдеться в повідомленні.

В ОПОРІ додають, що для порівняння під час голосування 25 жовтня по всій Україні на цей час явка становила 27%, а під час повторного голосування 15 листопада у 7 містах - 18,6%.

Читайте такожСтаном на 13:00 явка на виборах мерів 11 міст становила майже 13 % – ЦВК

Вибори 2020 в Україні: новини

У неділю, 22 листопада, проходить другий тур виборів міських голів у 11 українських містах.

Мерів обирають у Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Слов'янську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах.

Громадянська мережа ОПОРА повідомляла про низку порушень під час волевиявлення в містах, де 22 листопада проходить голосування за мерів.

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Автор: Світлана Закелова