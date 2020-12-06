Явка у другому турі виборів мера Кривого Рогу склала 35,14% / фото УНІАН, Максим Поліщук
Явка в другому турі виборів міського голови Кривого Рогу становила 35,14%.
Про це повідомляє "Перший Криворізький" з посиланням на голову міської територіальної виборчої комісії Валентина Орлова.
За його словами, на виборчі дільниці для голосування прийшли 170 тисяч 390 криворіжців, що становить 35,14% від кількості виборців, які були включені в списки.
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Місцеві вибори в Україні 2020
- Сьогодні, 6 грудня, в Кривому Розі Дніпропетровської області проходив другий тур виборів міського голови. За крісло мера боролися кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик і кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" Костянтин Павлов.
- Поліція відкрила 2 кримінальні виробництва за фактами порушень виборчого законодавства. За результатами їх розгляду складено 2 адміністративні протоколи та відкрито 2 кримінальні провадження.
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