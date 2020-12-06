На виборчі дільниці для голосування прийшли 170 тисяч 390 криворіжців.

Явка в другому турі виборів міського голови Кривого Рогу становила 35,14%.

Про це повідомляє "Перший Криворізький" з посиланням на голову міської територіальної виборчої комісії Валентина Орлова.

За його словами, на виборчі дільниці для голосування прийшли 170 тисяч 390 криворіжців, що становить 35,14% від кількості виборців, які були включені в списки.

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Місцеві вибори в Україні 2020

Сьогодні, 6 грудня, в Кривому Розі Дніпропетровської області проходив другий тур виборів міського голови. За крісло мера боролися кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик і кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" Костянтин Павлов.

Поліція відкрила 2 кримінальні виробництва за фактами порушень виборчого законодавства. За результатами їх розгляду складено 2 адміністративні протоколи та відкрито 2 кримінальні провадження.

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Автор: Світлана Закелова