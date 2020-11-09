Всього до обласної ради балотувалися представники 11 партій.

За результатами місцевих виборів, що відбулися 25 жовтня, до Дніпропетровської обласної ради пройшли 7 партій, подолавши бар’єр у 5%.

Про це УНІАН повідомили в обласній територіальній виборчій комісії.

Зокрема, політична партія «Слуга Народу» набрала 22,92% голосів, «Опозиційна платформа «За життя» - 20,31%, партія «Пропозиція» - 12,62%, «Блок Вілкула «Українська перспектива» - 11,82%, «Європейська солідарність» - 9,06%, «Громадська сила» -5,95%, «Батьківщина» - 5,12%.

Не здолали прохідний бар’єр «Партія Шарія» (3,97%), «За майбутнє» (3,86%), «Наш край» (2,76%), «Свобода» (1,61%).

Всього у Дніпропетровській обласній раді нараховується 120 депутатів.

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Автор: Раїса Юргель