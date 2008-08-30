Італія виплатить Лівії 5 млрд. доларів компенсації

Київ. 30 серпня. УНІАН. Італія виплачуватиме Лівії 200 млн. доларів щорічно протягом 25 років у рахунок компенсацій за той період, коли Лівія була італійською колонією, передає Lenta.ru із посиланням на агентство AFP.

Врегулювання постколоніальних спорів має стати складовою частиною італо-лівійського договору про дружбу й співпрацю, який прем`єр-міністр Сильвіо БЕРЛУСКОНІ й Муаммар КАДДАФІ повинні підписати сьогодні в Бенгазі.

Італійські компенсації в основному будуть вкладені в розвиток лівійської інфраструктури, зокрема в будівництво прибережного шосе, що пройде від кордону з Тунісом через всю Лівію до Єгипту.

Крім того, італо-лівійський договір передбачає спільні зусилля в таких питаннях як нелегальна імміграція з Африки до Європи й боротьба з тероризмом.

Лівія, яка на той момент формально була частиною Оттоманської імперії, була окупована Італією в 1911 році, а в 1930 проголошена італійською колонією. Після Другої світової війни країна якийсь час перебувала під управлінням Франції та Великої Британії, а в 1951 році здобула незалежність.