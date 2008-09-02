На відновлення Грузії потрібно 110 млн. євро

Брюссель. 1 вересня. УНІАН. Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР заявляє, що на відновлення Грузії після війни потрібно близько 110 млн. євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона сказала ввечері 1 вересня, виступаючи в Європарламенті.

“Знадобиться близько 110 млн. євро”, - сказала комісар.

Вона зазначила, що ці гроші потрібні як для відновлення матеріальної шкоди, так і для допомоги біженцям.

“Найбільш важлива потреба у коштах стосується питання допомоги близько 20 тис. осіб, переміщених під час конфлікту”, - наголосила Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Вона також зазначила, що Єврокомісія вже виділила 6 млн. євро в рамках термінової допомоги Грузії. Ще 9 млн. євро були надані країнами-членами ЄС.

Комісар також зазначила, що найближчим часом ЄС організує конференцію донорів для допомоги Грузії.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Європейська Рада (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) на своєму засіданні схвалила рішення про надання фінансової гуманітарної та економічної допомоги Грузії, включаючи райони Абхазії та Південної Осетії.