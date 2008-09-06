ЄС хоче міжнародного розслідування подій в Осетії
17:14, 06 вересня 2008Новини ЄС
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Хоча й не знає, хто мав би його провести
Авіньон. 6 вересня. УНІАН. ЄС виступає за проведення міжнародного розслідування того, що сталося в Південній Осетії.
Як перелає власний кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції у французькому Авіньоні міністр закордонних справ головуючої в ЄС Франції Бернар КУШНЕР.
«Ми виступаємо за проведення міжнародного розслідуваеея того, що сталося», - сказав він.
Водночас, французький міністр не уточнив, яка б організація могла б провести таке розслідування.
Як повідомляв УНІАН, 7 серпня в Південній Осетії розпочалася війна між грузинською та російською арміями. Воєнні дії припинилися після підписання мирного плануЮ запропонованого Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ.
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