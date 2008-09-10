Ірландці не підтримали нову угоду ЄС, бо не знали про що вона

Брюссель. Більшість ірландців голосували про Лісабонської угоди через недостатність інформації.

Як повідомляє сьогодні Інтернет-сайт ірландської газети “The Irish Times”, такі результати дослідження проведеного на замовлення уряду Ірландії компанією Millward Brown IMS оприлюднив сьогодні міністр закордонних справ країни Майкл МАРТІН.

“Недостатність інформації було єдиною найбільшою причиною для голосування проти чи для утримання голосування на референдумі 12 червня”, - заявив ірландський міністр.

За його словами, понад 4 з 10 опитаних ірландців заявили про це.

Серед інших причин, за словами міністра, що викликали негативну реакцію ірландців – хвилювання за майбутнє ірландського законодавства про букмекерство, корпоративні податки, нейтралітет, військовий обов’язок та права робітників.

М.МАРТІН зазначив, що, водночас, результати опитування продемонстрували, що більшість ірландців хочуть залишатися в Євросоюзі. Так, 70% респондентів заявили, що членство в ЄС – скоріше гарно для країни, і лише 8% - сказали, що не бачать в цьому нічого гарного.

Міністр також сказав, що дуже обнадієний тим фактом, що народ Ірландії хоче повноцінної участі в ЄС.

“Я визнаю, що це – уроки для політичної системи. Люди хочуть отримувати чітку інформацію, коли ми просимо їх проголосувати на референдумі”, - сказав М.МАРТІН.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня Ірландія, єдина з 27-ми країн-членів ЄС, провела референдум щодо ратифікації Лісабонської угоди. За результатами референдуму, 53,4% ірландців висловилися проти Лісабонської угоди, 46,6% - “за”.

13 грудня 2007 року лідери 27-ми країн-членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської. Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося прийняти через провал її ратифікації на референдумах у Франції і Нідерландах в 2005 році, і спрямована на реформування інституцій ЄС для більш ефективного прийняття рішень.