ЄС готовий розморозити Тимчасову угоду з Сербією

Брюссель. 15 вересня. УНІАН. Європейський Союз готовий розморозити Тимчасову угоду з Сербією.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції міністр закордонних справ головуючої в ЄС Франції Бернар КУШНЕР.

“Ми не одностайно, але в цілому виступили за розмороження цієї угоди та розширення співробітництва”, - сказав він.

Міністр зазначив, що питання розмороження Тимчасової угоди обговорювалося в контексті рішення властей Сербії видати Міжнародному трибуналу в Гаазі одного з обвинувачуваних в етнічних чистках сербського генерала Рахована КАРАДЖИЧА.

Присутній на прес-конференції комісар ЄС з питань розширення Оллі РЕН зазначив, що комісія підтримує таке рішення.

“Комісія вважає, що арешт Р.КАРАДЖИЧА має бути оцінений ЄС і угода має бути розморожена”, - сказав комісар.

Як повідомляв УНІАН, у 2007 році ЄС запропонував Сербії підписати Тимчасову політичну угоду, яка передбачала посилення політичної співпраці, створення зони вільної торгівлі, лібералізацію візового режиму та здійснення освітянських обмінів. Підписання цієї угоди було заморожено через рішення ЄС визнати незалежність Косово, а також через недостатню співпрацю Сербію з Міжнародним трибуналом для колишньої Югославії.

Сербія видала Р.КАРАДЖИЧА трибуналу 30 липня цього року.