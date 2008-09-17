Марсель стане другою культурною столицею Європи-2013

Брюссель. 17 вересня. УНІАН. Французький Марсель стане культурною столицею Європи-2013 разом зі словацьким Кошице.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, відповідне рішення було схвалено спеціальним журі 16 вересня.

Крім Марселя на право отримати звання культурної столиці Європи претендували також Бордо, Ліон та Тулуза.

Формальне оголошення Марселя культурною столицею Європи відбудеться на засіданні Ради ЄС у травні 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня журі також вирішило, що культурною столицею Європи 2013 року стане і словацьке Кошице.

Відповідно до рішення Ради ЄС та Європарламенту від 24 жовтня 2006 року, в 2013 році на право стати культурною столицею Європи претендували міста зі Словаччини та Франції.