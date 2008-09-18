ЄК сподівається, що допомога Грузії сягне 1 млрд. євро

Брюссель. 18 вересня. УНІАН. Єврокомісія сподівається, що загальна сума допомоги Грузії сягне 1 млрд. євро.

Як повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUbusiness”, про це йдеться у листі комісара ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніти ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР до Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

“Я очікую, що наш внесок, як завжди представлятиме близько 50% загальної суми європейської допомоги”, - зазначається у листі комісара.

Водночас, видання нагадує, що міністр з питань європейських справ головуючої в ЄС Франції Жан-П’єр ЖУАЙЄ у вівторок заявив, що цю цифру досягти буде важко, оскільки зараз багато країн-членів ЄС відчувають проблеми з наповненням бюджетів.

Як повідомляв УНІАН, конференція донорів для Грузії має відбутися в середині жовтня.

15 вересня представник Єврокомісії Крістіан ХУМАНН повідомила, що Єврокомісія надасть Грузії допомогу в 500 млн. євро для відновлення після воєнних дій.

Ці гроші планується виділити протягом 2008-2010 років, і витратити на допомогу для переміщених осіб, реконструкцію, прискорення економіки, макрофінансову стабільність, а також нову інфраструктуру, переважно в енергетичному секторі.