У Довіллі розпочнеться дводенне неформальне засідання Ради міністрів оборони ЄС

В ході засідання міністри планують обговорити питання посилення здатностей військового реагування Європи, зокрема, щодо забезпечення військ вертольотами, посилення авіаційної співпраці, супутникове спостереження. Міністри також обговорять можливість створення системи обміну при навчанні офіцерів, схожу на систему ERASMUS для цивільних вищих навчальних закладів, а також обговорять хід операцій в Чаді та Боснії та Герцеговині.