Переговори між ЄС та РФ про нову угоду можуть поновитися у жовтні

Брюссель. 20 вересня. УНІАН. Переговори про нову угоду між Росією і Євросоюзом, перервані після серпневого вторгнення РФ до Грузії, можуть поновитися вже на початку жовтня.

Як повідомляє “Рейтерс”, про це заявив сьогодні прем’єр-міністр Франції Франсуа ФІЙОН у Сочі, де він провів зі своїм російським колегою Володимиром ПУТІНИМ засідання міжурядової комісії.

"Позиція ЄС ясна: ми сподіваємося, що переговори поновляться, як тільки будуть виконані умови плану Дмитра МЕДВЕДЄВА - Ніколя САРКОЗІ", - сказав Ф.ФІЙОН на прес-конференції.

Згідно плану, узгодженому президентами Росії та Франції, Росія повинна вивести війська з так званих "буферних зон" на грузинській території, як тільки Європейський Союз розмістить там своїх спостерігачів.

"Немає причин, через які ми не могли б поновити переговори на початку майбутнього місяця", - сказав Ф.ФІЙОН.

За підсумками сьогоднішнього засідання сторони також домовилися продовжити співробітництво між двома країнами, зокрема, в області високих технологій, енергетиці та вивченні космосу, включаючи співпрацю у розробці Штокманівського газового родовища та запуск космічних кораблів “Союз” з французького стартового майданчику.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Рада міністрів із загальних питань та зовнішніх відносин ЄС остаточно схвалила направлення до Грузії місії спостерігачів у складі 200 осіб. Місію планується розгорнути в Грузії до 1 жовтня. Принципово рішення про направлення місії було схвалено 1 вересня на надзвичайному засіданні Європейської ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН). Тоді ж було схвалено рішення відкласти запланований на 15-16 вересня другий раунд переговорів про нову угоду з Росією до того часу, поки її війська не будуть виведені з території Грузії.