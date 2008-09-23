Авіакомпанії України можуть вилучити з ”чорного списку”

Київ. 23 вересня. УНІАН. Державіаадміністрація розраховує, що «Українсько-середземноморські авіалінії» та «УАТК» (“Українська авіаційна транспортна компанія”) виключать з ”чорного списку” Єврокомісії в листопаді-грудні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам заступник міністра транспорту та зв`язку – голова Державіаадміністрації Олександр ДАВИДОВ.

«У нас там дві компанії в ”чорному списку” – «УАТК» і «Українсько-середземноморські авіалінії». Переговори щодо цих компаній тривають, було зроблене багато що для усунення вад. Я сподіваюся, що найближчим часом - у листопаді-грудні - буде засідання комісії з безпеки, і ці компанії зможуть спокійно літати до Європи без обмежень», - зазначив він.

На запитання щодо третьої вантажної авіакомпанії «Воларе», яка також перебуває в чорному списку, О.ДАВИДОВ відповів, що Державіаадміністрація вирішила позбавити її ліцензії, тому видаляти її з чорного списку не доведеться.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня цього року Єврокомісія доповнила “чорний список” авіакомпаній, польоти яких заборонено в ЄС. ”Українську авіаційну транспортну компанію”, яка є державним підприємством Міністерства оборони та надає послуги з вантажних перевезень літаками Іл-76, Ан-26, Ан-12 і пасажирські – Ту-154.

Компанію було створено 1997 року, вона має 128 повітряних суден, включаючи вертольоти Мі-8.

4 липня 2007 року Єврокомісія додала в “чорний список” українську компанію Volare Aviation Enterprise, яка займається вантажними авіаперевезеннями.

11 вересня 2007 року Європейська комісія в перелік “заборонених компаній” внесла компанію “Українсько-середземноморські авіалінії”.

“Чорний список ” авіакомпаній було започатковано в березні 2006 року.