Росії пропонують залишити повноваження в ПАРЄ

12:09, 01 жовтня 2008
Новини ЄС
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Кмітет підготував проект резолюції

Страсбург. 1 жовтня. УНІАН. Моніторинговий комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) пропонує підтвердити повноваження російської делегації.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в проекті резолюції, підготовленому до розгляду сьогодні в ПАРЄ у другій половині дня.

“Асамблея, вивчивши питання і врахувавши, що вона може повернутися до цього питання в будь-якій момент часу, відповідно до Процедури, вирішила підтвердити повноваження російської делегації”, - зазначається в проекті резолюції, підготовленому доповідачем Андреасом ГРОССОМ зі Швейцарії.

В проекті резолюції зазначається, що війна між Росією та Грузією – двома країнами-членами Ради Європи – є серйозним порушенням Статуту Ради Європи і призвела до порушень, як з боку Росії, так і з боку Грузії інших зобов’язань, які вони брали на себе як члени Ради Європи.

Водночас, зазначається в проекті резолюції, Асамблея вважає головним продовження діалогу як між Росією і Грузією, так і між Росією та Радою Європи і Грузією та Радою Європи.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня 24 депутати – члени ПАРЄ подали проект резолюції про перегляд повноважень російської делегації. 29 вересня розгляд цього проекту резолюції був включений до порядку денного сесії.

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