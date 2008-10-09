Європейці не хочуть їсти клонованих тварин

Брюссель. 9 жовтня. УНІАН. Європейці скептично ставляться до клонування тварин для харчування.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчать оприлюднені сьогодні результати опитування громадян країн-членів ЄС.

Згідно з результатами опитування, 80% європейців добре знають, що таке клонування (створення тварини, ідентичної первинній). При цьому, 81% опитаних зазначили, що довготривалі наслідки на чоловічу істоту від вживання клонованих тварин невідомі, а 84% зазначили, що на сьогодні немає достатньо досвіду з довготривалого вживання в їжу клонованих тварин.

Дослідження було проведено у липні 2008 року. Загалом було опитано 26 тис. осіб в усіх 27 країнах-членах ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня цього року Європарламент висловився за заборону клонування тварин з метою використання у їжу, схваливши відповідну резолюцію.

Документом, пропонується запровадити як заборону на клонування тварин з метою використання у їжу, так і запровадження ембарго на імпорт клонованих тварин або м’ясної чи молочної продукції, виготовленої із клонованих тварин.

Згідно із документом, відповідні пропозиції має розробити Єврокомісія і представити на розгляд Європарламенту.