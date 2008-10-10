Рада Європи хоче, аби самоврядування підтримало молодіжні проекти в Україні

Київ. 10 жовтня. УНІАН. Заступник генерального секретаря Ради Європи (РЄ) Мод де Бур БУКІККІО сподівається, що в Україні місцеві молодіжні проекти зможуть розвиватися за підтримки органів самоврядування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, про це заступник Генерального секретаря Ради Європи сказала під час прес-конференції в Українському домі.

”На підставі доброчинних практик, які існують в країнах-учасницях РЄ, можливий обмін з Україною у питаннях підходів до політики роботи з молоддю як на національному, регіональному, так і на місцевому рівнях”, - зазначила вона. М.БУКІККІО підкреслила, що РЄ розуміє і поділяє стурбованість української сторони щодо вирішення питань, пов`язаних з молодіжною політикою в країні. Адже усі проблеми, що стоять на порядку денному: наркоманія, боротьба зі СНІД-ом та інші, можливо вирішити лише за умови комплексного вирішення і спільного підходу.

Вона також відзначила активну роль профільного міністерства у діяльності РЄ. ”Український уряд, міністерство дійсно показали, що вони хотіли би отримати рекомендації фахівців РЄ та провести консультації. Тому у грудні цього року ряд українських політиків, представників молодіжних організацій, місцевої та центральної влади приїдуть до Страсбурга, щоб разом з нами обговорити питання поточної роботи з молоддю, які треба вирішувати як на загальноєвропейському, так і на національному рівнях”, - наголосила вона.