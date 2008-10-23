Віце-президент Єврокомісії закликає не забувати Голодомор

Брюссель. 23 жовтня. УНІАН. Віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Антоніо ТАЙАНІ закликає винести уроки з Голодомору в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив пізно вечері 22 жовтня під час дебатів щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору у Європарламенті в Страсбурзі.

“Ми повинні забувати те, що сталося під час Голодомору. Історія великого голоду демонструє трагедію не лише українського народу, але і вчить нас важливим речам: трагедії, як Голодомор, відбуваються в суспільствах, де не захищаються права людини, не має верховенства права та не діють демократичні принципи”, - сказав віце-президент Єврокомісії.

Він зазначив, що на сьогодні Україна є членом Ради Європи, вона підписалася під Європейською конвенцією з прав людини та іншими інструментами захисту прав людини, і має можливість посилити себе, як демократичну державу.

“Це амбіційне і важливе завдання”, - сказав А.ТАЙАНІ.

“На цьому етапі, дуже важливо, щоб ми підтримали та надихнули Україну. Ми мали б підтримати незалежність судової системи, боротьбу з корупцією та проведення вільних і чесних виборів з дотриманням всіх демократичних принципів”, - додав він.

Віце-президент Єврокомісії також наголосив на важливості дотримання в Україні прав всіх людей, незалежно від національності, релігійного сповідання, сексуальної орієнтації. Він підтвердив готовність ЄС і надалі підтримувати Україну у демократизації суспільства та розвитку економічних відносин між ЄС та Україною для посилення добробуту населення, відкриття нових ринків, зростання інвестицій та посилення контактів між людьми.

“Не може бути кращого вшанування жертв Голодомору, як створення заможної, стабільної та демократичної України, що базується на солідних інституціях та сильному громадянському суспільстві. Тільки якщо ми досягнемо цієї мети, тільки тоді ми зможемо сказати, що загибель такої кількості людей не пройшла для нас задарма”, - наголосив А.ТАЙАНІ.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент планує планує визнати Голодомор злочином проти людства та висловити співчуття українському народу.

Про це йдеться в спільному проекті резолюції Європарламенту, якій буде поставлений на голосування сьогодні.