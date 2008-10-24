Україна визначилася із внесками на рахунок ядерної безпеки ЄБРР

Київ. 24 жовтня. УНІАН. Україна впродовж чотирьох років має намір щороку вносити на Рахунок ядерної безпеки Європейського банку реконструкції та розвитку по 13,350 млн. грн.

Це передбачено в розпорядженні Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 року №1344-р, оприлюдненому на сайті Верховної Ради.

Зокрема, Міністерству надзвичайних ситуацій доручено ”передбачати під час складання державного бюджету України на відповідний рік витрати за бюджетною програмою ”Внесок України на Рахунок ядерної безпеки ЄБРР” у сумі 13 350 тис. грн. упродовж чотирьох років”.

У розпорядженні зазначено, що загальна сума коштів державного бюджету, передбачених на виконання цієї бюджетної програми в 2009-2012 роках, не може перевищувати суму, еквівалентну 8,02 млн. євро.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів постановою №92 від 27 лютого доручав МНС і Держказначейству забезпечити 2008 року перерахування на Рахунок ядерної безпеки Європейського банку реконструкції та розвитку 4,56 млн. грн. у рамках співфінансування Україною чорнобильських програм.

2007 року Кабінет Міністрів (постанова №204 від 14 лютого 2007 року) доручав МНС перерахувати на Рахунок ядерної безпеки Європейського банку реконструкції та розвитку 9,852 млн. грн.

У грудні 2006 року Кабмін доручав МНС внести на Рахунок ядерної безпеки ЄБРР 18,587 млн. грн.