ЄК пропонує посилити захист критичної інфраструктури

Брюссель. 27 жовтня. УНІАН. Єврокомісія пропонує створити мережу швидкого попередження для важливої інфраструктури.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідний проект законодавства було схвалено сьогодні Комісією.

Проект передбачає створення інформаційної захищеної системи, яка управлятиметься Єврокомісією, і яка використовуватиметься країнами-членами для обміну інформацією щодо загроз та слабкостей їхніх об’єктів критичної інфраструктури, досвідом захисту таких об’єктів.

Крім того, проект передбачає використання інформаційної мережі для швидкого оповіщення про ризики, що можуть виникнути для об’єктів критичної інфраструктури, зокрема, енергетичної та транспортної в тій чи іншій країні-члені ЄС.

Передбачається, що участь в інформаційній мережі має бути вільною для країн-членів, які повинні самі обирати, які можливості мережі вони хотіли б використовувати і чи взагалі хотіли б брати участь у діяльності цієї мережі.

Пропозиція Єврокомісія буде передана на розгляд до Ради ЄС та Європарламенту.