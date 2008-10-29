Рада погодила кредит ЄБРР на ЛЕП ”Рівненська АЕС - Києвська”

Київ. 29 жовтня. УНІАН. Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію кредитної угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку у рамках реалізації проекту «Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ «Рівненська АЕС – Київська».

Як передає кореспондент УНІАН, ратифікацію кредитної угоди підтримали 369 народних депутатів.

За словами міністра палива та енергетики Юрія ПРОДАНА, проект будівництва високовольтної повітряної лінії є надзвичайно вигідним.

«Реалізація проекту дозволить не тільки зняти проблеми щодо збільшення потужності атомних електростанцій, розташованих у західному регіоні, але і створить фундамент для розвитку генеруючих потужностей АЕС на перспективу. Реалізація проекту дозволить виробляти додаткові обсяги електроенергії на АЕС, що позитивно вплине на оптову ціну електричної енергії», - пояснив він.

Міністри підкреслив, що умови кредитування ЄБРР також вигідні для України. «Вони передбачають низьку відсоткову ставку за кредит. А як ви знаєте, дешевих кредитів сьогодні залучити практично неможливо», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року ЄБРР ухвалив рішення надати Національній енергетичній компанії «Укренерго» кредит на суму 150 млн. євро під державні гарантії.

Крім того, 10 жовтня цього року Мінпаливенерго підписало угоду з Європейським інвестиційним банком про кредит для «Укренерго» також на 150 млн. євро.

Надані кошти будуть направлені на реалізацію проекту будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ “Рівненська АЕС - ПС Київська” загальною протяжністю близько 488 кілометрів.

Кредити ЄБРР і Європейського інвестиційного банку становлять приблизно 70% від загальної вартості проекту.

У січні Кабмін затвердив розроблений НДІ «Укренергомережапроект» проект будівництва повітряної лінії 750 кВ «Рівненська АЕС – підстанція «Київська» і реконструкції розподільних підстанцій Рівненської і Хмельницької АЕС загальною кошторисною вартістю 1 млрд. 655,53 млн. грн.

Передбачається, що проект буде реалізований протягом 24 місяців.