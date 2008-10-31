Весною Україна та ЄС можуть підготувати план скасування віз

Київ. 31 жовтня. УНІАН. У Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що документ про запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом буде ухвалено навесні 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції у Києві заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

«Наша мета, щоб під час чеського головування у ЄС, яке розпочнеться в січні наступного року, ми цей процес (запровадження безвізового режиму – УНІАН) перевели в практичну площину і десь, можливо, навесні 2009 року ми цей документ ухвалили і приступили до його імплементації”, - сказав він.

К.ЄЛІСЄЄВ повідомив, що 30 жовтня перебував у Брюсселі, де зустрічався з представниками Євросоюзу та обговорював усі питання щодо започаткування безвізового діалогу.

За його словами, цей діалог матиме конкретну мету – підготовка плану дій, що міститиме умови Шенгенської зони, які має виконати Україна з метою запровадження безвізового режиму.

Як сказав К.ЄЛІСЄЄВ, сторони погодили, що цей документ буде враховувати досвід балканських країн і базуватиметься на чотирьох ключових напрямках: безпека документів, у тому числі біометричні дані; громадський порядок і безпека; міграційна політика, включаючи реадмісію; зовнішні зносини.

К.ЄЛІСЄЄВ повідомив, що за цими напрямками буде створено чотири групи, які безпосередньо будуть опрацьовувати ці питання.

Він також відзначив, що процес запровадження безвізового режиму між Україною і ЄС має бути максимально динамічним та гнучким.

«Ми домовились деполітизувати це питання, щоб це не залежало від кон’юнктури, політичної ситуації або в країнах ЄС, або в Україні. Це має відбуватися на основі виконання Україною відповідних умов. Якщо вона їх виконує, то має отримати право на безвізовий режим поїздок громадян України», - сказав він.