Посол ЄК задоволений створенням Коордбюро з євроінтеграції в КМУ

Київ. 6 листопада. УНІАН. Голова Представництва Європейської комісії в Україні, посол Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙР позитивно оцінив створення у складі Секретаріату Кабінету міністрів Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на зустрічі директора координаційного бюро Вадима ТРЮХАНА з представниками посольств країн Євросоюзу в Україні.

В.ТРЮХАН презентував мету, завдання, структуру і перспективи розвитку очолюваного ним Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції.

У свою чергу, голова представництва Єврокомісії позитивно оцінив створення у складі українського уряду такого органу і висловив сподівання, що його функціонування сприятиме підвищенню якості та ефективності реалізації євроінтеграційних прагнень України.

“Це є доречним і вчасним рішенням, особливо з огляду на початок якісно нового етапу відносин між ЄС та Україною. Сподіваюся, що координаційне бюро особливо ефективно опікуватиметься питаннями, які будуть окреслені у новій угоді між Євросоюзом та Україною про асоціацію”, - сказав Ж.ТЕЙШЕЙР.

Він також додав, що новий поглиблений формат відносин, особливо з перспективою створення зони вільної торгівлі, вимагає встановлення спільної інституційної складової, яка забезпечуватиме виконання цих завдань.

Ж.ТЕЙШЕЙР також запевнив українську сторону, що Євросоюз готовий надавати всіляку підтримку і допомогу у становленні та ефективному функціонуванні Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як повідомляв УНІАН, постановою уряду від 16 липня 2008 року у структурі Секретаріату Кабінету міністрів було створено Координаційне бюро європейської та євроатлантичної інтеграції.

Зазначена структура, яка матиме у своєму складі 70 співробітників, розпочне повноцінно працювати з 1 січня 2009 року.

Головним завданням бюро є здійснення горизонтальної координації між органами державної влади з реалізації єароінтеграційних завдань, участь у виконанні спільних програм з європейськими і євроатлантичними структурами, стратегічне планування і моніторинг, підготовка пропозицій щодо удосконалення діяльності у сфері відповідальності.