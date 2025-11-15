За словами президента, ці терміни вчергове були перенесені.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками сфери оборони та безпеки. За словами глави держави, Росія провалила визначений термін захоплення Покровська та Купʼянська, який встановив російський диктатор Володимир Путін.

"Кирило Буданов (глава ГУР - УНІАН) доповів по ситуації на загрозливих напрямках фронту, по військових приготуваннях Росії та строках, на які розраховує окупант. Наразі Росія провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська, і терміни вкотре були перенесені", - написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Водночас очільник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко доповів президенту про політичну та економічну ситуації в Росії, а також настрої в їхньому суспільстві та оточенні Путіна. Як запевнив Зеленський, відповідні висновки після цього були зроблені.

"Визначили основні напрямки нашого захисту протягом найближчих тижнів, також доповнимо план оборонних заходів на зимові місяці. Продовжимо й застосування наших далекобійних санкцій - спеціальні служби, і передусім Служба безпеки України, та українська армія мають відповідні завдання. Готуємось до координації з ключовими партнерами в дипломатичній роботі, враховуючи оновлення в оцінках ситуації. Готуємо заходи, які можуть забезпечити дипломатичну активізацію. Дякую всім, хто на захисті України!", - підсумував український лідер.

Плани Путіна щодо захоплення Покровська

Раніше український військовий Станіслав Бунятов повідомив, що Путін наказав захопити Покровськ до середини листопада, посилаючись на слова російського полоненого.

"Полонений каже, що Путін дав наказ захопити Покровськ до середини листопада, отже мʼяса та техніки шкодувати не будуть", - зазначив боєць.

Водночас ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман висловився про вивід Сил оборони з Покровська. За його словами, це найбільш складне організаційне завдання.

"І воно вже підготовлене, бойове розпорядження вже готові. І коли настане такий час, якщо доведеться відходити з Покровська - треба буде просто одна команда. Якщо ситуація буде така, що треба відходити - рішення вже є, бойове розпорядження є в кишенях у командирів. Тільки команда на виконання ще не надійшла", - додав Гетьман.

