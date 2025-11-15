Українська та американська компанії спільно вироблятимуть дрони для НАТО: перші деталі

AIRO та Nord Drone Group створюють спільне оборонне підприємство для виробництва дронів для України та НАТО.

Американська компанія AIRO Group та український виробник безпілотників Nord Drone Group (NDG) оголосили про намір створити спільне трансатлантичне оборонне підприємство під назвою AIRO Nord-Drone. Як повідомляє німецький телеканал ntv, нова структура займатиметься розробкою та виробництвом дронів для потреб України, США та країн НАТО.

Гендиректор NDG Євген Котух назвав партнерство "потужною платформою" для інтеграції бойового досвіду України у технології, які можуть стати основою для озброєння армій Заходу. За даними компанії, NDG нині випускає близько 4000 дронів щомісяця та готова розширити виробництво до 25 000 одиниць.

Відповідно до домовленостей, AIRO Group відповідатиме за управління виробництвом, напрямками досліджень і закупівлями, тоді як Nord Drone Group надасть технології та виробничі потужності в Україні.

Як писав УНІАН, українські виробники дронів давно пропрацьовули питання виходу на ринки НАТО. Вони готові пропонувати союзникам перевірені у реальних боях технології та готові виробничі потужності. Вже на поточному етапі аналітики оцінюють кількість випущених в Україні безпілотників у 4 млн одиниць на рік. Це більше ніж усі країни НАТО разом узяті.

Однак у виробництві вони постійно стикаються з викликами, пов’язаними із забезпеченням комплектуючих. Нарощування випуску дронів продемонструвало домінування Китаю у сфері необхідних технологій. Виробникам складно забезпечити достатню кількість акумуляторів та деталей для складання двигунів.

