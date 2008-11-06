ЄС та Туреччина підпишуть угоду по ”Набукко” у січні

Брюссель. 6 листопада. УНІАН. ЄС та Туреччина планують підписати угоду про “Набукко” у січні 2009 року.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, у прес-службі Єврокомісії, відповідної домовленості було досягнуто сьогодні в ході зустрічей комісара ЄС з питань енергетики Андріса ПІБАЛГСА в Анкарі з Президентом країни Абдуллахом ГЮЛЬ, прем’єр-міністром Реджепом Тайїпом ЕРДОГАНОМ

У повідомленні також зазначається, що за цією угодою має послідувати розвиток всього південного коридору між країнами Каспійського моря та Близького Сходу з ЄС. В його рамках передбачено підписання загальної угоди, що передбачає всі аспекти безпечного постачання газу.

Як повідомляв УНІАН, у 2004 році був запропонований до будівництва газопровід «Набукко», підтриманий Єврокомісією. Спочатку він планувався для постачань іранського газу в ЄС, проте пізніше, у зв`язку зі складнощами навколо іранської ядерної програми, був перенацілений на постачання туркменського газу. Проектна потужність – 31 млрд. кубометрів газу за рік. Газопровід має поєднати країни Каспію через Азербайджан, Грузію та Туреччину з ЄС.

Цього тижня А.ПІБАЛГС здійснює візит до країн, які планують долучитися до постачання газу за проектом “НАБУККО”.