У Брюсселі відбудеться прес-конференція Президента Єврокомісії Жозе Баррозу та комісара ЄС з питань енергетики Андріса ПІБАЛГСА

В ході прес-конференції будуть представлені стратегічний аналіз енергетичної політики ЄС та пакет законодавчих пропозицій щодо енергоефективності. Серед законодавчих пропозицій Єврокомісія, зокрема, планує представити проекти Директиви про запаси нафти, переглянути індикативну ядерну програму ЄС, переглянуту Директиву щодо енергозбереження у будинках.

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