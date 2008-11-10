Росія не більше ЄС зацікавлена в переговорах про нову угоду

Москва. 10 листопада. УНІАН. Європейський Союз і Росія взаємно зацікавлені у відновленні переговорів про нову базову угоду.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це постійний представник Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ сказав сьогодні під час відео-прес-конференції Брюссель-Москва.

«Відносини Росії та ЄС не зводяться тільки до майбутньої базової угоди й тим більше переговорів щодо неї. Нам ця угода потрібна не менше, але й не більше ніж ЄС», - сказав В.ЧИЖОВ.

За його словами, після серпневих подій на Кавказі ЄС 1 вересня ухвалив рішення про відтермінування другого раунду переговорів про майбутню базову угоду з Росією, й подальша еволюція позицій ЄС із цього приводу має відбутися сьогодні в ході засідання Ради міністрів закордонних справ.

«Коливання в позиціях не зміцнюють імідж ЄС як партнера по переговорах, але ми розуміємо, що добитися консенсусу 27 країн не завжди буває просто», - підкреслив дипломат.

Він також вважає, що грузинське питання не стане каменем спотикання для продовження переговорів, хоча це питання обговорюватиметься.

В.ЧИЖОВ повідомив, що ЄС не висуває ніяких додаткових умов для відновлення переговорів за базовою угодою. Окрім цього не може бути мови про якісь поступки з російського боку.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Єврокомісія запропонувала комюніке про стан відносин із Росією, в якому, зокрема, висловилася за відновлення переговорів, припинених 1 вересня цього року рішенням Європейської Ради (саміту глав держав і урядів країн-членів ЄС – УНІАН) до виконання Росією умов плану мирного врегулювання.

Саміт ЄС-Росія відбудеться 14 листопада в Ніцці. Напередодні саміту, 10-11 листопада, в Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів із загальних справ і зовнішніх відносин ЄС.