Росія може і не поставити ”Іскандери” в Калінінградській області

Москва. 10 листопада. УНІАН. Росія розмістить ракетні комплекси «Іскандер» у Калінінградській області тільки у разі розгортання елементів американської системи протиракетної оборони в Польщі і Чехії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив постійний представник Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ сьогодні під час відео-прес-конференції Брюссель-Москва.

“Якщо ви уважно вчитувалися у виступ Президента Д.МЕДВЕДЄВА, то там йшлося про можливе розміщення даного комплексу у разі реалізації проекту третього позиційного району”, - сказав В.ЧИЖОВ.

“Чи буде цей позиційний район створений, на 100% на даний момент не стверджує ніхто”, - підкреслив він.

Дипломат зазначив, що в США приходить до влади нова адміністрація, у якої може бути своя позиція з цього приводу.

Окрім цього, за його словами, значне число жителів Польщі і Чехії негативно ставляться до цього проекту.

На думку В.ЧИЖОВА, ці питання порушуватимуться в контексті перспектив нової «архітектури європейської безпеки».

Окрім цього він підкреслив, що Росія попереджала про те, що буде вимушена вжити заходи, якщо елементи ПРО будуть розміщені в Польщі і Чехії.

“Тут дивуватися підстав не було, напевно, тому що про те, що розміщення третього позиційного району американської ПРО на території Польщі і Чехії неминуче буде пов`язане з відповідними заходами з російської сторони, про це ми попереджали протягом багатьох останніх місяців, якщо не років», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ у посланні Федеральним зборам повідомив, що як відповідь на ПРО в Європі Росія може розмістити в Калінінградській області ракетні комплекси ”Іскандер”, а також здійснювати радіоелектронне придушення елементів протиракетної оборони.