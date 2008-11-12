”Укрзалізниця” отримає перші гроші від ЄБРР та ЄБ після свят

Київ. 12 листопада. УНІАН. Перший транш міжнародного кредиту, виділеного Європейським банком реконструкції й розвитку і Європейським інвестиційним банком для «Укрзалізниці», надійде одразу після Нового року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Кабміні міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.

«Перший транш поступить відразу після Нового року. І у нас вже є, куди їх вкласти», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Він відзначив, що це перший кредит для «Укрзалізниці», де немає державних гарантій.

«Гарантії – власність й економічний стан самої «Укрзалізниці», - сказав міністр.

На думку Й.ВІНСЬКОГО, даний кредит дасть змогу серйозно посилити можливості «Укрзалізниці». «Весь кредит буде спрямовано винятково на розвиток матеріальної бази «Укрзалізниці». Це вагони, електровози, тепловози й шляхове господарство», - сказав міністр.

Він не назвав ставки, під яку виділено кредит, проте наголосив, що «кредит вигідний, умови на тлі умов, що складаються в Європі, в 2-3 рази нижчі», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції й розвитку ухвалив рішення виділити «Укрзалізниці» 125 млн. дол. пільгового кредиту, а також Європейський інвестиційний банк виділить 175 млн. євро.

Про це повідомила сьогодні на засіданні Кабміну прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.