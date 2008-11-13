ЄК хоче, щоб частиина стратегічних запасів нафти належала урядам

Брюссель. 13 листопада. УНІАН. Єврокомісія пропонує, частину стратегічних запасів нафти утримувати за рахунок урядів країн-членів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в проекті Директиви, схваленої сьогодні Єврокомісією.

У пояснювальній записці зазначається, що вимога мати стратегічні запаси нафти діє в ЄС з 1968 року, однак різні країни-члени створили різні механізми для її реалізації: збеоігання запасів нафти державою, створення спеціальних державних агентств із стратегічних запасів нафти, або зберігання запасів нафти приватними компаніями.

Єврокомісія вважає, що було б краще, щоб частина стратегічних запасів належала державі чи державним агентствам. У зв`язку з цим Комісія пропонує запровадити «необов`язкове» створення таких специфічних стратегічних запасів протягом трьох років з можливим переходом до обов`язкової наявності таких запасів.

Крім того, в проекті директиви Комісія пропонує запровадити щотижневі повідомлення щодо запасів нафти у комерційних компаній, як це вже існує для державних запасів. На переконання Комісії, це дасть можливість зменшити спекулятивні «стрибки» цін на ринку, викликані необізнаністю.

Проект Директиви буде передано на розгляд Європарламенту та Раді ЄС.